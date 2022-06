Veröffentlicht am 13. Juni 2022 von wwa

VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Erste Altenkirchener Unternehmergespräche – Regionale Unternehmen tauschten sich zu aktuellen Themen und Chancen aus

Aktuell haben viele Unternehmen mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Kriegshandlungen in der Ukraine zu kämpfen. Während sich die Kosten für Energie und Rohstoffe rasant erhöhen, sinkt die Nachfrage seitens der Abnehmer und Konsumenten aufgrund der steigenden Preise. Vor allem kleinere Unternehmen müssen derzeit um Ihre Existenz bangen.

Die IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen veranstaltete im Rahmen ihrer Reihe „IHK-Dialog vor Ort“ in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld erstmalig die „Altenkirchener Unternehmergespräche“. Im Fokus der Gespräche mit den regionalen Unternehmen standen dabei aktuelle Themen, wie die Corona-Lage, Gewerbegebiete, Einzelhandel, Existenzgründungen und die Fachkräftesituation. Zudem bot das neue Format den Unternehmerinnen und Unternehmern die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen.

Bürgermeister Fred Jüngerich betonte in seinem Grußwort, dass es der Verbandsgemeinde sehr wichtig sei, mit den regionalen Unternehmen im Austausch zu stehen: „Für uns ist es entscheidend zu wissen, was die Unternehmen bewegt und welche Nöte sie haben, damit wir versuchen können, ihnen zu helfen.“ Zudem gab er den Anwesenden einen Überblick über die aktuellen Projekte der Verbandsgemeinde, wie den Neubau des Hallenbades Altenkirchen und der Kindertagesstätte Güllesheim sowie einer Kommunalen Klärschlammverwertung. Dabei betonte er, dass es ihm wichtig sei, die jeweiligen Aufträge an heimische Firmen zu vergeben, was durch das Vergaberecht jedoch nicht immer möglich sei.

Anschließend stellte die IHK die Ansprechpartner für die Landkreise Altenkirchen und Neuwied, Regionalgeschäftsführerin Kristina Kutting und Regionalberater Frederik Fein, sowie eine Reihe kostenfreier IHK-Unterstützungsangebote vor. Neben einer Vielzahl kostenloser Informationsveranstaltungen, Seminare und Sprechtage zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten bietet die IHK Unternehmen u.a. Beratungen in den Bereichen Existenzgründung, Unternehmensnachfolge und Fachkräftesicherung an.

Im Rahmen eines kurzen Impulsvortrags zur Energiesouveränität informierte Christian Synwoldt von der Energieagentur Rheinland-Pfalz die Anwesenden über die Möglichkeit der Eigenerzeugung, beispielweise durch Photovoltaikanlagen auf den Dächern, und die Einspeisung der gewonnenen Energie sowie die damit verbundene Einsparung.

Abschließend tauschten sich die Anwesenden in einer Fragerunde aus. Dabei kamen Themen, wie der Fachkräftemangel, die erschwerten Zulassungsbedingungen für Busfahrer und der zunehmende bürokratische Aufwand für Unternehmen zur Sprache. Die Altenkirchener Unternehmergespräche sollen künftig regelmäßig stattfinden. Foto: Verbandsgemeindeverwaltung