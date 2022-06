Veröffentlicht am 19. Juni 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN –“Alphabetisierung“ ist ab dem 01. Juli wieder möglich

Im Haus Felsenkeller gibt es nach wie vor die Möglichkeit, am Kurs „Festigung und Aufbau von Fähigkeiten im Lesen und Schreiben“ kostenlos teilzunehmen. Mit dem neuen Bildungsprogramm ab Juli soll es einen neuen Kurs geben.

Auch Erwachsene mit deutscher Muttersprache können zum Teil nicht so gut lesen und schreiben, wie es im beruflichen und sonstigen Alltag eigentlich nötig ist. Manche haben Lesen und Schreiben nicht oder nur teilweise gelernt, manche sind aus der Übung gekommen. Deshalb führen wir Kurse für gering literalisierte Erwachsene durch, in denen wir das Lesen und Schreiben vermitteln. Mit Beratung und Betreuung für jeden Einzelnen. Alle Informationen werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Im Präsenzkurs ist es bestens möglich, die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmenden einzubeziehen. Im digitalen Onlinekurs verbindet sich das Einüben von Lesen und Schreiben mit der Vermittlung von digitalen Alltagspraktiken. Dazu erhalten alle Teilnehmenden für die Dauer des Kurses kostenlos ein Tablet, mit dem sie zu Hause lernen und digitale Alltagstätigkeiten üben können. Beide Kursformen können kurzfristig umgesetzt werden. Wenn Sie Interesse an den Kursen haben, melden Sie sich bitte im Bildungsbüro Haus Felsenkeller und lassen Sie sich über den aktuellen Stand informieren. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.