Veröffentlicht am 14. Juni 2022 von wwa

WISSEN – Lesung am Dienstag, 21. Juni 2022, ab 19.00 Uhr im Walzwerk in Wissen

Nino Haratischwili liest aus „Das mangelnde Licht“ im Walzwerk in Wissen. Nach der lang ersehnten Unabhängigkeit stürzt das junge Georgien ins Chaos. In der Tbilisser Altstadt finden Ende der 1980er Jahre vier Mädchen zusammen: die freiheitshungrige Dina, die kluge Außenseiterin Ira, die romantische Nene, Nichte des mächtigsten Kriminellen der Stadt, und die sensible Qeto. Gewalt in den Straßen, Stromausfälle, Drogen und die Gespaltenheit einer jungen Demokratie im Bürgerkrieg – allem trotzt ihre Freundschaft, bis ein unverzeihlicher Verrat und ein tragischer Tod sie schließlich doch auseinandersprengt. Erst 2019 kommt es in Brüssel zu einer Wiederbegegnung …

Nino Haratischwili, geboren 1983 in Tbilissi/Georgien, ist preisgekrönte Theaterautorin, -regisseurin und Romanautorin. Sie wurde vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Anna-Seghers-Literaturpreis, dem Bertolt-Brecht-Preis und dem Schiller-Gedächtnispreis. Die Autorin lebt in Berlin. Tickets: Ticket Regional: Westerwälder Literaturtage (ticket-regional.de)