Veröffentlicht am 18. Juni 2022 von wwa

MEHREN – Theater und Musik für die ganze Familie: „Die Bremer Stadtmusikanten“ kommen nach Mehren

Vier Tiere treffen aufeinander – alle nicht mehr taufrisch, sonst aber grundverschieden: der dummgute Esel, der nervöse Hund, die verlauste Katze und der überkandidelte Hahn. Es ist eine recht kuriose Schicksalsgemeinschaft, die sich jedoch bekanntlich schnell bewährt. Mit viel Radau wird eine wilde Räuberbande verjagt und deren Hütte besetzt. Dabei wird die müde Truppe plötzlich munter. Auf Tröte und Geige, Ziehharmonika und Bass wummern und jammern, dudeln und fiedeln, rocken und rappen die Oldies um ihr Leben, denn „etwas Besseres als den Tod findet sich überall“. Das alles gibt es für Kinder und Junggebliebene am Sonntag, den 17. Juli, um 15 Uhr auf der Freilichtbühne in Mehren – bei Regenwetter im benachbarten Gemeindehaus – mit dem Familientheater „Die Bremer Stadtmusikanten“ vom

Veranstalter ist die Kreisverwaltung Altenkirchen, Jugendarbeit und Jugendschutz in Kooperation mit der Kirchen- und Ortsgemeinde Mehren. Dank einer Aufführungsförderung durch das Land Rheinland-Pfalz beträgt der Eintritt 3 Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, weitere Informationen gibt es bei der Kreisverwaltung Altenkirchen, Tel. 02681-812541, E-Mail: jennifer.weitershagen@kreis-ak.de.

Foto: „Die Bremer Stadtmusikanten“ kommen nach Mehren. (Foto: pixabay)