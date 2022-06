Veröffentlicht am 12. Juni 2022 von wwa

UNKEL – Verkehrsunfallflucht auf der B 42 – Verkehrsschild überfahren

Im Zeitraum zwischen Freitag und Samstag, 10 und 11. Juni 2022, zwischen 20:30 und 03:00 Uhr kam es auf der B 42 in Unkel zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter LKW-Fahrer überfuhr eine Fußgängerüberführung in Höhe des Backeswegs, wobei ein Verkehrsschild beschädigt wurde. Die Ermittlungen bezüglich des Unfallverursachers dauern an. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Linz unter der Tel.: 02644-943-0 erbeten. Quelle: Polizei