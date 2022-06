Veröffentlicht am 11. Juni 2022 von wwa

BENDORF – Ehrlicher Finder

Freitag, 10. Juni 2022, fand ein 22jähriger Mann eine Geldbörse in der Mühlenstraße in Bendorf. Neben dem Führerschein und dem Personalausweis befanden sich noch 390 Euro Bargeld in der Geldbörse. Der ehrliche Finder übergab die Geldbörse an die Polizei Bendorf. Die glückliche Eigentümerin konnte erreicht werden und holte sie auf der Dienststelle ab. Quelle: Polizei