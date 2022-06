Veröffentlicht am 11. Juni 2022 von wwa

ST KATHARINEN – Verkehrskontrolle in der Hochstraße in St. Katharinen

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in St. Katharinen, in der Hochstraße am Donnerstagvormittag, 09. Juni 2022, wurde durch Beamte der Bereitschaftspolizei eine Vielzahl von Fahrzeugen und deren Fahrzeugführer In Augenschein genommen. Hierbei wurden insgesamt fünf Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht. Schwerpunkt bildete die verbotswidrige Handynutzung und Gurtpflicht. Quelle: Polizei