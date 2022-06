Veröffentlicht am 11. Juni 2022 von wwa

KASBACH-OHLENBERG – Unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis mit PKW unterwegs

In der Nacht auf Freitag, 10. Juni 2022 kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Linz ein Fahrzeug in Kasbach-Ohlenberg. Bereits bei Kontrollbeginn, fiel den Beamten auf, dass der 45jährige Fahrer erheblich nach Alkohol roch. Ein durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Im Fortgang konnte ermittelt werden, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, diese wurde ihm aufgrund gleichgelagerter Delikte entzogen. Da er im Bereich Bonn in den vergangenen Jahren bereits mehrfach ohne Fahrerlaubnis fahrend angetroffen wurde, beschlagnahmte die Polizei Linz – gegen den Willen des Mannes – den PKW um weitere Fahrten zur verhindern. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Quelle: Polizei