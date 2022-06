Veröffentlicht am 11. Juni 2022 von wwa

NEUWIED – Berauscht auf dem E-Scooter unterwegs

Donnerstagmittag, 09. Juni 2022, konnten gleich zwei Fahrer von E-Scootern kontrolliert werden, die unter dem Einfluss berauschender Mittel standen.

Gegen 14:55 Uhr wurden zwei Beamte in der Dierdorfer Straße auf den Fahrer eines Scooters aufmerksam, da noch ein Kennzeichen aus dem Jahr 2020 am Fahrzeug angebracht war. Der Fahrer konnte nach kurzer Verfolgung einer Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrolle konnten Anzeichen für einen vorausgegangenen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Zudem stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht nur ohne Versicherungsschutz geführt wurde, sondern auch als gestohlen gemeldet war. Der Roller wurde daher sichergestellt; dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Gegen 17:50 Uhr konnte der 25jähriger Fahrer eines E-Scooters in der Brucknerstraße in Neuwied-Engers einer Kontrolle unterzogen werden. Die Beamten stellten fest, dass auch dieses Fahrzeug nicht über einen gültigen Versicherungsschutz verfügte. Zudem stellten sie auch bei diesem Fahrer Anzeichen eines Betäubungsmitteleinflusses fest. Der Mann teilte den Beamten mit, noch am Morgen einen Joint geraucht zu haben. Bei einer sich anschließenden Durchsuchung konnten zudem geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Auch er wurde zur Dienststelle nach Neuwied sistiert, wo ihm im Anschluss eine Blutprobe entnommen wurde. Quelle: Polizei