HELMENZEN – DRK Ortsverein Altenkirchen-Hamm ehrt Blutspender – Sigurd Kiese für 175. Blutspenden geehrt.

Einen vollen Saal mit Blutspenderinnen und Blutspendern begrüßte der Vorsitzende Volker Hammer zur Blutspenderehrung in Westerwälder Hof in Helmenzen. Nach drei Jahren Corona-Pause könnte endlich wieder geehrt werden. Nach der Ansprache dankte auch Daniel Hofmann, Referent für Öffentlichkeitsarbeit vom Blutspendedienst West den Gästen für ihre Spende. Im Anschluss referierte Holger Mies, stellvertretender Bereitschaftsleiter über den Schlaganfall und gab anschließend das Wort wieder an Volker Hammer zur Ehrung.

Für 25 Blutspenden wurden geehrt: Hardt-Neuer, Ernst-Jürgen (Almersbach), Kubon, Barbara (Wahlrod), Müller, Martin (Kettenhausen),Horn, Markus (Eichelhardt), Busse, Christian (Altenkirchen), Puderbach, Ursula (Berod), Jünger, Jasmin (Obererbach), Buchner-Kölbach, Jasmin (Altenkirchen), Probst, Stefan (Fürthen), Bay, Klaus ( Berzhausen), Kurzawski, Anne (Walterschen), Asbach, Burkhard (Birnbach), Enders, Martina (Birnbach), Saynisch, Torsten (Schürdt), Werning, Werning (Hirz-Maulsbach), Bourauel, Volker (Kircheib), Berker, Marita (Breitscheidt), Gerhards, Annegret (Bitzen), Gansäuer, Dirk (Pracht), Machowinski, Daniel (Roth), Schäfer, Susanne (Roth), Kistler, Matthias (Oberwambach), Löcherbach, Yvonne (Altenkirchen), Geiger, Uwe Martin (Hamm), Keil, Alexander (Wissen), Fuchs, Michael (Hamm)

Für 50 Blutspenden wurden geehrt: Kählitz, Jürgen (Fiersbach), Puderbach, Karin (Berod), Rhensius, Friedrich, (Rodenbach), Fuchs, Torsten (Hamm), Wisser, Natalie (Giershausen), Hoffmann, Elisabeth, (Kircheib), Schneider, Marliese (Eichelhardt), Eschmann, Vera (Windeck), Pfeiffer, Martin (Giesenhausen), Müller, Edgar (Hirz-Maulsbach), Krämer, Dieter (Pracht)

Für 75 Blutspenden wurden geehrt: Höller, Jörg (Kettenhausen), Hundt, Klaus Dieter (Gieleroth), Jung, Edgar (Almersbach), Udert, Matthias (Rodenbach), Adelmann, Karin (Helmenzen), Ebach, Ingrid (Pracht), Schmidt, Wolfgang (Werkhausen), Hoffmann, Jürgen (Kircheib), Hörter, Annette (Idelberg), Fuhrmann, Dirk (Gieleroth), Eutebach, Gabriele (Fürthen), Hartwig, Marcel (Pracht), Machowinski, Martina (Roth)

Für 100 Blutspenden wurden geehrt: Müller, Ilona (Altenkirchen), Bachenberg, Heinz Dieter (Giesenhausen), Sauer, Sven (Altenkirchen), Gutacker, Susanne (Hemmelzen), Buslei, Ulrich (Hemmelzen), Birkenbeul, Andrea (Hirz-Maulsbach), Fiedler, Elke (Hemmelzen), Könsgen, Christa (Eichelhardt)

Für 125 Blutspenden wurden geehrt: Seiler, Karl Heinz (Gieleroth), Marhöfer, Peter (Wissen), Schröder, Claudia (Etzbach),

Für 150 Blutspenden wurden geehrt: Quast, Wolfgang (Ingelbach), Fischer, Frank (Mammelzen), Wendel, Bernhard (Pracht)

Für 175 Blutspenden wurden geehrt: Kiese, Sigurd (Müschenbach)