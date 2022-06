Veröffentlicht am 12. Juni 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Endlich: Sieger des Neuwieder Bandcontests treten bei RAW auf

Im Januar 2020 hat die Newcomer-Band Myself Outside den Neuwieder Bandcontest für sich entschieden. Mit ihrem „Atmospheric Alternative Rock“ konnten sie sowohl das Publikum im städtischen Jugendzentrum Big House, als auch die Fachjury von sich überzeugen. Teil dieser Fachjury war Udo Stettler, Herz und Seele des unabhängigen Rockfestivals „Rock am Wald“ (RAW), der sehr begeistert davon war, als Gewinn diese aufstrebende Band auf dem Neuwieder Festival auftreten zu lassen. Doch nur kurze Zeit später wurde das gesellschaftliche und kulturelle Leben weitgehend lahmgelegt – und damit auch der Auftritt von Myself Outside bei RAW auf die lange Bank geschoben. Doch was lange währt, wird endlich gut: Am 25. Juni, mit zweijähriger Verspätung, ist es nun endlich soweit. In der Trinksporthalle in Heimbach-Weis findet die fünfte Auflage von Rock am Wald statt und bietet dem Publikum ein abwechslungsreiches Programm mit fünf großartigen Live-Bands. Für das städtische Kinder- und Jugendbüro ist es ein gutes Zeichen, dass wieder unabhängige Veranstaltungen stattfinden und regionale, junge Bands die Chance auf Auftritte haben. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei; Einlass ist um 17 Uhr.