Gerhard Henschel liest und erzählt über Walter Kempowski

HACHENBURG – Gerhard Henschel liest und erzählt – Da mal nachhaken – über Walter Kempowski

Walter Kempowski wurde 1929 in Rostock geboren und starb 2007 in Rotenburg an der Wümme. Er wurde vor allem durch seine stark autobiografisch geprägten Romane der Deutschen Chronik bekannt sowie durch sein Projekt „Das Echolot“, in dem er Tagebücher, Briefe und andere Alltagszeugnisse zu Zeitgemälden collagierte. Von den Kritikern wurde Kempowski jahrzehntelang missachtet und geschmäht. Gerhard Henschel geht der Frage nach, wie es dazu gekommen ist. Er hat Kempowski in Haus Kreienhoop mehrfach besucht und mit ihm gesprochen.

Gerhard Henschel, geboren 1962, lebt als freier Schriftsteller in der Nähe von Hamburg. Sein Briefroman „Die Liebenden“ begeisterte die Kritik ebenso wie die Abenteuer seines Erzählers Martin Schlosser. Henschel wurde u. a. mit dem Hannelore-Greve-Literaturpreis, dem Nicolas-Born-Preis und dem Georg-K. Glaser-Preis ausgezeichnet.

galerie der hähnelschen buchhandlung, Wilhelmstr. 21, 57627 Hachenburg, 23. Juni 2022 – 19.30 Uhr, VVK: € 10,00, Abendkasse: € 12,00, Tickets: Ticket Regional: Westerwälder Literaturtage (ticket-regional.de)