ALTENKIRCHEN – Altenkirchener Unternehmergespräche: Dialog mit regionalen Unternehmerinnen und Unternehmern

Auf gemeinsame Initiative der IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen und der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld fand jüngst eine Gesprächsrunde mit Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Verbandsgemeinde statt.

Nach einem Grußwort des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, Fred Jüngerich, sowie IHK-Regionalberater für die Landkreise Altenkirchen und Neuwied, Frederik Fein, stellte Fred Jüngerich aktuelle Projekte und geplante Aktivitäten in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld vor. Aktuelle Projekte sind neben dem Neubau des Hallenbades auf der Glockenspitze in Altenkirchen, der Bau einer neuen Kindertagesstätte in Güllesheim sowie die Sanierung und Erweiterung der Kläranlage im Mehrbachtal und die zu bauenden kommunale Klärschlammverbrennungsanlage in Wallmenroth.

Anschließend stellte IHK-Regionalberater Frederik Fein die Strukturen und kostenfreien Dienstleistungsangebote der IHK Koblenz vor. In seinem Vortrag wurden unter anderem die IHK-Lotsen, die Weiterbildungskampagne „Aufsteiger“ und die Ausbildungskampagne „Durchstarter, Rechtsanwalt- und Steuerberater-Sprechtage, Veranstaltungsangebote im Landkreis Altenkirchen sowie der IHK-Newsletter präsentiert.

Christian Synwoldt, Abteilungsleiter nachhaltige Energieversorgung bei der Energieagentur Rheinland-Pfalz, hielt einen interessanten und kurzweiligen Vortrag zum Thema Energiesouveränität vor allem durch den Einsatz von Fotovoltaik-Anlagen.

Beim anschließenden Austausch wurden die Bedürfnisse der regionalen Unternehmen erkennbar. Vor allem die überbordende Bürokratie stellt viele Unternehmen vor große Herausforderung. Auch die IHK Koblenz fordert den Bürokratieabbau und spricht sich klar für bürokratiearmes Verwaltungshandeln und schnelle Genehmigungsverfahren aus.

In kleineren Gruppen bot sich ausreichend Raum, um neue Kontakte zu knüpfen und sich untereinander auszutauschen. Insgesamt eine gute Veranstaltung, die ihre Fortsetzung finden wird.