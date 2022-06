Veröffentlicht am 12. Juni 2022 von wwa

NEUWIED – Ehrengarde im Zeltlager – Nach zwei Jahren „Pandemiepause“ wieder Freizeitaktion möglich

Seit über einem halben Jahrhundert ist es guter Brauch, dass die Ehrengarde über Pfingsten ein Zeltlager ausrichtet. Nun musste dieses Lager die letzten zwei Jahre ausfallen. Umso größer war die Freude als es hieß: „in diesem Jahr ist wieder ein Pfingstzeltlager“. Aus allen Corps kamen die Mitglieder zusammen, um drei Tage gemeinsam zu verbringen. Die Reservisten der Garde verlegten ihren Stammtisch kurzerhand ins Zeltlager und selbst die Freunde des Güstrower Carneval Club nahmen die 700 km Anfahrt gerne in Kauf, um dabei sein zu können.

Das Organisationsteam der Offiziere war schon vorgefahren, um den Lagerplatz herzurichten, Gemeinschafts- und Küchenzelt aufzubauen und die notwenige Infrastruktur zu schaffen. Am Freitagabend begann das Lager offiziell mit dem Anstich des ersten „Pittermännchen“.

Auch Feldkoch Hans Martin war aufs Beste gerüstet, die Mannschaft an allen Tagen mit jeweils drei Mahlzeiten zu versorgen. Der Abwasch war dann selbstverständlich wieder eine Gemeinschaftsaktion.

Die Betreuerinnen des Piccolokorps (Kinder bis zum 14. Lebensjahr) hatten sich schon im Vorfeld mit dem Vizekommandeur zusammengesetzt und für diese Truppe die „Pfingstolympischen Spiele“ zusammengestellt und organisiert. Los ging es stilgerecht mit dem Bemalen eines T-Shirts als Trikot. Die olympische Fackel musste in den umliegenden Wäldern gesucht werden und miteinander, aber auch gegen die „Großen“ waren verschiedene Disziplinen zu bestehen. Auch durften sich die Piccolos ihr eigenes „Partyhaus“ zusammenzimmern. Zum Abschluss dieser Olympiade am Sonntag konnten die Kinder zu den eindeutigen Siegern dieser Spiele gekürt werden.

Für die großen war angesagt Brennholz für das allabendliche Lagerfeuer zu sammeln. Dazu hatten sie sich einen Holz-Sammelschein ausstellen lassen und waren mit Traktor und Anhänger im angrenzenden Märkerwald unterwegs. In den kurzen Zeitspannen als es regnete saß man gemütlich in dem Gemeinschaftszelt bei Gesellschaftsspielen und zum Schwätzen beisammen. Am Abend traf man sich gemeinsam am Lagerfeuer, lauschte der Mundharmonika, erfand lustige Tanzspiele um das Feuer, erzählte sich neues und altes und ließ bis weit in die Nacht den Tag ausklingen.

Eine besondere Aktion war das „Legen“ des Schriftzuges „Ehrengarde…“ durch die Zeltlager-Teilnehmer. Am Montag waren alle nach dem Mittagessen bemüht, den Zeltplatz wieder picobello sauber und aufgeräumt zu hinterlassen. Den krönenden Abschluss dieser Freizeitaktion der Gardefamilie fand sich am Abend in einem gemeinsamen Besuch der Heddesdorfer Pfingstkirmes.