Veröffentlicht am 11. Juni 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Ohne Worte kommunizieren: Gebärdensprachkurs in Altenkirchen

Haben Sie schon einmal versucht, ohne Worte zu kommunizieren? Haben Sie sich schon oft gefragt, wie Gehörlose miteinander „sprechen“? Oder haben Sie schon einmal im Fernsehen die Nachrichten gesehen, wo in einem kleinen Fenster am Bildschirmrand jemand mit den Händen gestikuliert? Begegnen Sie gelegentlich Menschen auf der Straße, die sich stimmlos verstehen? Oder haben Sie beruflich manchmal mit gehörlosen Menschen zu tun?

Im Rahmen der Inklusion bekommt die Gebärdensprache eine immer größere Bedeutung und wird zunehmend mehr benutzt. Die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen bietet ab Montag, den 20. Juni, einen Einsteigerkurs für Menschen ohne jegliche Vorkenntnisse in der Deutschen Gebärdensprache (DGS 1) in Altenkirchen an. Der Kurs mit vier Terminen findet jeweils montags von 16.30 bis 19.30 Uhr statt.

Der Einsteigerkurs wird als Präsenzveranstaltung durchgeführt. Mitmachen kann jeder von 12 bis 99 Jahren. Es wird eine Gebühr von 120 Euro bei zehn Teilnehmenden oder 150 Euro bei acht Teilnehmenden erhoben. Schüler und Studenten zahlen die Hälfte. Die Kursgebühr beinhaltet auch Arbeitsmaterial und ein Teilnahmezertifikat. Im Herbst werden Aufbaukurse durch die Kreisvolkshochschule angeboten. Anmeldungen: KVHS Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de

Foto: Die Kreisvolkshochschule Altenkirchen bietet jetzt einen Einsteigerkurs für Gebärdensprache an. (Foto: KVHS)