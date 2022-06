Veröffentlicht am 11. Juni 2022 von wwa

BURGLAHR – Märchentheater „Rapunzel“ gastiert in Burglahr

Auf der Burgruine in Burglahr gastiert das „Theater Traumland“ am Sonntag, dem 19. Juni, ab 15 Uhr mit dem Märchenstück „Rapunzel“. Veranstalter sind das Kreisjugendamt Altenkirchen und die Ortsgemeinde Burglahr.

Wer erinnert sich nicht an das schöne Mädchen mit dem langen Zopf, das von einer Zauberin in einen Turm gesperrt wurde? Märchenfee Rita Benter setzt die überlieferte Geschichte der Brüder Grimm mit ihren Figuren in der märchenhaften Kulisse der Burgruine stimmungsvoll und unverfälscht in Szene. Auch der Prinz wird natürlich nicht vergessen und es gibt Musik und Gesang. Weiß eigentlich jeder, warum das Mädchen im Turm wohnen musste und weshalb es ausgerechnet Rapunzel hieß?

Der Eintritt zur Aufführung ist frei. Besucher werden gebeten, die Parkmöglichkeiten im Ort zu nutzen. Zur Burgruine führt ein etwa 400 Meter langer Weg, der für Autos grundsätzlich gesperrt ist. Für Menschen mit nachgewiesener Gehbehinderung kann die Schranke geöffnet werden. Die Zahl der Sitzplätze ist begrenzt, daher wird empfohlen, Sitzkissen, Decken oder Klappstühle mitzubringen.