Veröffentlicht am 10. Juni 2022 von wwa

A K T U E L L – KIRCHEN – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 62 mit tödlichem Ausgang

Am Freitagmorgen, 10.Juni 2022, gegen 07.00 Uhr befuhr ein 46jähriger Fahrer eines Sprinters die B 62 aus Richtung Mudersbach kommend in Richtung Kirchen. Vor der Ortslage Freusburg geriet der Sprinter eingangs einer Kurve in den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Dort näherte sich zu diesem Zeitpunkt eine 55jährige Fahrerin mit ihrem Opel Corsa. Es kam zur Frontalkollision beider Fahrzeuge, so dass infolge des Aufpralls beide von der Straße geschleudert im Bereich eines Feldweges zum Stillstand kamen.

Der Sprinter kippte um und blieb auf der rechten Seite in Endlage liegen. Die Fahrzeuge wurden total beschädigt. Die 55jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Kirchen verstarb noch an der Unfallstelle. Der 46jährige Fahrer aus dem Kreis Olpe konnte von Ersthelfern aus dem Sprinter gezogen und reanimiert werden; er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr der VG Kirchen war mit Einsatzkräften zur Rettung und Bergung der

Fahrzeugführer vor Ort. Die B 62 ist in diesem Bereich weiterhin gesperrt; die Straßenmeisterei Betzdorf hat eine örtliche Umleitungsstrecke eingerichtet.

Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Kfz-Sachverständiger/Gutachter beauftragt. Die polizeilichen Ermittlungen, in Zusammenarbeit mit der Verkehrsdirektion Koblenz, dauern an. Quelle: Polizei