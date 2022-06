Veröffentlicht am 13. Juni 2022 von wwa

NEITERSEN – A Tribute to Tina Turner – Tess D. Smith gastiert in Neitersen

The Soul of Tina – A Tribute to Tina Turner mit fünf Jahrzehnten Musikgeschichte präsentiert von Tess D. Smith am Sonntag, 19. Juni 2022, in der Wiedhalle in Neitersen. Bereits im Spiegelzelt 2016 und 2019 in der Stadthalle begeisterte Tess D. Smith das Publikum in Altenkirchen, nun kommt sie zurück in den KulturSalon der Wiedhalle Neitersen

Leidenschaft, Sexappeal, Temperament und eine charismatische Stimme – das sind die Attribute, die die Grande Dame des Musikbusiness, Tina Turner, unverwechselbar machen.

The Soul of Tina ist die musikalische Verbeugung vor einer großen Künstlerin. Diese Tribute-Show präsentiert das Beste aus über 50 Jahren Tina Turner – von den Anfängen aus der Ike & Tina Turner Revue mit Songs wie „River Deep Mountain High“ und „Proud Mary“, bis hin zu ihren unvergesslichen Solohits wie „Simply The Best“ und „Private Dancer“! Die Sängerin Tess D. Smith, die als Frontact bei „The Commodores“ berühmt wurde, bringt die größten Hits einer außergewöhnlichen und starken Frau auf die Bühne – authentisch, mit feuriger Leidenschaft und einer explosiven Live-Performance.

Bereits seit vielen Jahren begeistert Tess D. Smith ihr Publikum mit ihrem unbändigen Temperament und ihrer einzigartigen Reibeisen-Stimme. Sie ist Frontact von „The Commoderes“ auf deren „Nightshift Asia Tour“ und reiste von diesem Zeitpunkt an mit der Band als Sängerin und Tänzerin rund um den Globus. Tess D. Smith ist in vielen Genres zuhause, ob Pop, Rock, Soul oder R´n´B und stand bereits mit Stars wie Janet Jackson, Xavier Naidoo oder Uwe Ochsenknecht auf der Bühne.

In der Show The Soul of Tina zeigt Tess D. Smith ihre überwältigende Bühnenpräsenz und holt das Original zurück auf die Bühne. Zusammen mit sechs hochkarätigen Musikern, zwei Backing Vocals und vier Tänzerinnen nimmt sie das Publikum mit auf eine Reise durch fünf Jahrzehnte Musikgeschichte und präsentiert die vielen musikalischen Facetten einer faszinierenden Künstlerin.

Sonntag, 19. Juni 2022, Beginn: 19 Uhr; Einlass: 17:30Uhr, Eintritt: VVK 29€ / ABK 34€, Ort: KulturSalon Wiedhalle Neitersen, Tickets und Informationen unter www.kultur-felsenkeller.de und bei allen Ticket-Regional VVK-Stellen, sowie im Kulturbüro in der Marktstrasse Altenkirchen. Tel.: 02681 7118 – Fotos: Renate Wachow