Veröffentlicht am 12. Juni 2022 von wwa

NEITERSEN – Die argentinischen Musik-Piraten La Fanfarria Del Capitán gastieren in Neitersen

Die argentinischen Musik-Piraten La Fanfarria Del Capitán gastieren am Samstag, 18. Juni 2022, mit Balkan-Beat, Reggae, Cumbia, Rock und Ska in Neitersen. Wie eine Piratencrew auf Schatzsuche bereisen die Musiker vom ‚Capitán‘ aus Argentinien den gesamten Globus und verbreiten dabei ihr eigens kreiertes Genre namens, „Fanfarria Latina“. Das ist eine explosive Mixtur aus Balkan-Beat, Cumbia, Rock, Reggae, Ska und vielem mehr. Mit dieser einzigartigen Mischung aus packenden, lateinamerikanischen Rhythmen und mitreißenden Weltbeat-Styles ziehen sie die begeisterten Fans weltweit in ihren Bann. Dabei steht der Begriff nicht nur für die Art von Musik, sondern auch für ein ganz spezielles Lebensgefühl voller Tanzwut und Lebenslust, welches die Band auf der Bühne mit jeder Menge Spaß und Energie zelebriert. Gegründet wurde die Band in Buenos Aires und tourt seit nunmehr zehn Jahren durch die ganze Welt, ihr kometenhafter Aufstieg führte sie durch ganz Europa sowie nach Südamerika, Russland, China und Japan. Seit 2019 sind sie die gefeierte Band in der spanischen Netflixserie ‚Haus des Geldes‘. Im Sommer 2022 gehen die edlen Musiker endlich wieder auf große Weltreise mit vielen neuen Songs!

www.lafanfarriadelcapitan.com. Samstag, 18. Juni 2022, Beginn: 20 Uhr; Einlass: 18:30 Uhr, Eintritt: VVK 21€ / ABK 26€, Ort: KulturSalon, Wiedhalle Neitersen. Tickets und Informationen unter www.kultur-felsenkeller.de und bei allen Ticket-Regional VVK-Stellen, sowie im Kulturbüro in der Marktstrasse Altenkirchen. Tel.: 02681 7118. Foto: Santiago Ropero