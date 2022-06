Veröffentlicht am 11. Juni 2022 von wwa

NEITERSEN – Heinz Erhardt-Abend in der Wiedhalle Neitersen

„Noch`n Gedicht“ – der große Heinz Erhardt-Abend am Freitag, 17. Juni 2022, im KulturSalon der Wiedhalle Neitersen, mit Hans-Joachim Heist als Heinz Erhardt dieser Schelm! Verschmitzt, spitzbübisch und phantasievoll wusste Heinz Erhardt sein Publikum zu begeistern – eine Ehrerweisung der besonderen Art.

Heinz Erhardt hat über Jahrzehnte mit seinen Wortspielereien ein Millionenpublikum begeistert und sich in den Herzen unzähliger Comedy-Fans unsterblich gemacht. Auch heute, nach vielen Jahren, zählt er noch zu den bekanntesten und nachhaltigsten Comedians. Seine Art, seine Mimik, seine Gestik – all das machten ihn einzigartig und unnachahmlich. Unnachahmlich? Sollte man meinen, doch ein Komiker hat sich gewagt, den großen Heinz Erhardt zu imitieren und das auf so brillante Art und Weise, dass das Publikum hin und weg ist.

Hans-Joachim Heist, dessen körperliche Ähnlichkeit zu Heinz Erhardt alleine schon erstaunlich ist, hat sich dieser schier unlösbaren Aufgabe gestellt und meistert sie einzigartig. Wie er sich bewegt, wie er die Pointen setzt, lacht und sich dabei an die Brille greift: Die Imitation erscheint nahezu erschreckend perfekt.

Unter dem Motto „Noch `n Gedicht“ bietet Heist, der aktuell vor allem auch durch seine Alter Ego Gernot Hassknecht in der ZDF heute-show bekannt ist, einen Querschnitt durch die schönsten Reime und Wortspielereien des Großmeisters. Verschmitzt, spitzbübisch und fantasievoll – fast so perfekt wie das Original.

Freitag, 17. Juni 2022, Beginn: 20 Uhr; Einlass: 18:30 Uhr, Eintritt: VVK ab 26€; ABK 31€ , Ort: KulturSalon, Wiedhalle Neitersen. Tickets und Informationen unter www.kultur-felsenkeller.de und bei allen Ticket-Regional VVK-Stellen, sowie im Kulturbüro in der Marktstrasse Altenkirchen. Tel.: 02681 7118