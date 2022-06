Violons Barbares gastieren am Donnerstag, 16. Juni in Neitersen

Veröffentlicht am 10. Juni 2022 von wwa

NEITERSEN – Violons Barbares begeistern am Donnerstag, 16. Juni 2022, mit Wild World Music im KulturSalon der Wiedhalle Neitersen

Wer behauptet, in der Musik sei schon alles erfunden, hat Violons Barbares noch nicht gehört! Ein Gigant des Obertongesangs und der Pferdekopfgeige aus der Mongolei, ein Meister der 14saitigen Gadulka aus Bulgarien und dazu die überwältigenden Perkussionswelten eines Franzosen: Das weltweit umjubelte Trio gehört derzeit zu den faszinierendsten Gruppen der Weltmusikszene. Die drei Ausnahmemusiker sind ein akustischer und optischer Leckerbissen, der in ferne, wilde Länder entführt und stilistische Grenzen zwischen Balkan-Volksmusik, Mongolen-Rock und Jazz-Impro einreißt. Ein modern-archaisch wilder Saitenritt durch das mongolische und bulgarisch-mazedonische Liederbuch – so wundersam jung können alte Melodien klingen. Groovig, tanzbar und vor allem barbarisch gut!

Enkhjargal Dandarvaanchig Morin Khoor, Unter- und Oberton Gesang Dimitar Gougov Gadulka, Gesang, Fabien Guyot Percussion, Gesang.

Donnerstag, 16. Juni 2022, Beginn: 20 Uhr; Einlass: 18:30 Uhr. Ort: KulturSalon Wiedhalle Neitersen. Eintritt: VVK 21€; ABK 26€. Tickets und Informationen unter www.kultur-felsenkeller.de und bei allen Ticket-Regional VVK-Stellen, sowie im Kulturbüro in der Marktstrasse Altenkirchen. Tel.: 02681 7118 Foto: byOlivierHoffschir