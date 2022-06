Veröffentlicht am 9. Juni 2022 von wwa

NEITERSEN – Backesfest am Sonntag, 12. Juni abgesagt und verschoben in den August

Aufgrund eines plötzlichen Todesfalles in unmittelbarer Nähe des geplanten Backesfestes in Neitersen, haben die Ortsgemeinde gemeinsam mit allen Mitveranstaltern entschieden, das, für Sonntag, den 12. Juni 2022, im Ortsteil Fladerbach geplante Backesfest abzusagen. Das Backesfest in Neitersen soll am Sonntag, den 21. August 2022 nachgeholt werden.