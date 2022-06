Veröffentlicht am 10. Juni 2022 von wwa

LINZ – Sachbeschädigung an Radlader in Linz, in der Asbacher Straße

Am Wochenende, 04 bis 07. Juni 2022, wurden durch unbekannte Täter an dem Radlader einer Baufirma die Scheiben eingeschlagen. Sachdienstliche Hinweise nimmt die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, entgegen. Quelle: Polizei