Veröffentlicht am 10. Juni 2022 von wwa

DIERDORF – Diebstahl eines Mercedes Stern in der Feldstraße in Dierdorf

Im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochnachmittag, 07 bis 08. Juni 2022, ist in der Feldstraße in Dierdorf an einem Mercedes der Mercedes – Stern entwendet worden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei