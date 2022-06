Schwerer Verkehrsunfall auf der A 48

Veröffentlicht am 10. Juni 2022 von wwa

MENDIG – Verkehrsunfall auf der A 48, zwischen Kaisersesch und Kaifenheim – Fahrerin eingeklemmt und schwer verletzt

Eine 30jährige Fahrerin aus dem Kreis Neuwied befuhr am Mittwoch, 08. Juni 2022, die A 48, aus Richtung Trier kommend, in Fahrtrichtung Koblenz. Vor der Abfahrt Kaifenheim kam der PKW auf nasser Fahrbahn ins Schleudern, nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Vorwegweiser, fuhr unter einer Brücke neben der Fahrbahn eine Böschung hinauf und prallt gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde in ihrem PKW eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus ihrem PKW gerettet werden. Die

schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzte Fahrerin wurde nach der notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Neben der Feuerwehr Kaisersesch, dem Rettungsdienst waren auch Kräfte der Autobahnmeisterei Kaisersesch im Einsatz. Zum Unfallzeitpunkt herrschte im Bereich der Unfallstelle starker Regen, was auch den Unfall, so die Polizei, ursächlich beeinflusst haben dürfte. Die A 48 musste für Rettungs- und Bergemaßnahmen und die Unfallaufnahme eine Stunde gesperrt werden. Quelle: Polizei