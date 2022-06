Veröffentlicht am 10. Juni 2022 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall auf der Straße Güterbahnhof in Richtung Bahnhofstraße in Wissen

Dienstagmorgen, 07. Juni 2022, gegen 08:25 Uhr, befuhr eine 49jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Opel Corsa die Straße Güterbahnhof in Richtung Bahnhofstraße und beabsichtigte nach links in die Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt abzubiegen. Dabei beachtete sie nicht die Vorfahrt eines von links kommenden Mercedes-Benz eines 50jährigen Fahrzeugführers, der die Bahnhofstraße aus Richtung Innenstadt in Richtung Nisterbrück befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, beide Unfallbeteiligte erlitten Verletzungen, an den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt circa 11.500 Euro. Quelle: Polizei