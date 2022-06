Veröffentlicht am 11. Juni 2022 von wwa

NEITERSEN – Lisa Fitz begeisterte in der Wiedhalle in Neitersen ihr Publikum und rundete die Maiveranstaltungen des Kulturbüro Felsenkeller gebührend ab – Am 16. Juni wird mit „Violons Barbares“ das viertägige Juni Programm eröffnet

Lisa Fitz, „die bayerische Kabarettistin schlechthin, trat in Neitersen mit ihrem aktuellen Programm „DAUERBRENNER – das große Jubiläumsprogramm“ zum 40ten Bühnenjubiläum auf, verschmolz Historisches mit Aktuellem. Stellte vergangene Politik und Politiker in den Vergleich mit dem was sich da mehr oder weniger auf der deutschen und internationalen Politbühne bewegt. Scheute sich nicht die dunkelste Vergangenheit der deutschen Politik mit dem aktuellen Geschehen des russischen Schreckgespenstes und seinem brutalen Angriffskrieg in der Ukraine zu vergleichen. Lisa Fitz, die Ikone des Kabaretts, brachte es ungeschminkt auf den Punkt.

Geschmeidiger kam sie in den musikalischen Teilen rüber, wenn sie in die Saiten ihrer Gitarre griff und ihre sängerischen Qualitäten in das Programm und unter das Publikum mischte. Drei Stunden mit Lisa Fitz sind ein Genuss und letztlich noch viel zu wenig. Fotos: Renate Wachow