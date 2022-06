Veröffentlicht am 10. Juni 2022 von wwa

FÜRTHEN – Familiencircus Ronelli gastiert in Fürthen

Auf dem Sportplatz in Fürthen an der Sieg baut gerade der kleine Familiencircus Ronelli seine Zelte auf. Los geht es dann am Freitag,10. Juni 2022, mit der ersten Vorstellung um 16 Uhr. Dann zahlen Erwachsene sogar nur Kinderpreise. Geboten wird wie gewohnt ein buntes Programm für alle Altersstufen. Mehrere Akrobatiknummern stehen neben einer spektakulären Feuer-Show und Kunststücken am Seil hoch in der Circuskuppel. In der Pause kann der Streichelzoo besucht werden. Außerdem lädt man die Kinder auf eine große Hüpfburg ein. Am Samstag steht eine weitere Vorstellung zur gleichen Zeit auf dem Programm. Der Circussonntag, 12. Juni, startet um 11 Uhr mit einer Happy Hour. Um 14 Uhr lockt der traditionelle Kindermitmachtag. Dann können sich alle jüngeren Besucher bei verschiedenen Aktionen in der Manege bewähren. Info-Telefon und Anmeldung unter: 0151 14902067. (bt) Fotos: Bernhard Theis