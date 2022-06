Veröffentlicht am 10. Juni 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Städtische Tourist-Info und Naturpark stellen Relaxliegen auf

Sich entspannen und den Blick schweifen zu lassen – das ist nach oder während einer Wanderung ein Muss. In Kooperation mit dem Naturpark Rhein-Westerwald hat das Amt für Stadtmarketing nun dafür gesorgt, dass Wanderfreudige dieses Gefühl an gleich vier Stellen genießen können. Insgesamt vier Relaxliegen, die den Namen „Neuwieder Wanderrast“ tragen, hat man angeschafft. 80 Prozent der Investitionssumme von 2.500 Euro hat das Land Rheinland-Pfalz über den Naturpark übernommen. Die vier Liegen stehen am Schersgrund mit Aussicht auf die Wülfersbergkapelle in Gladbach, an der Rückseite der Kirchberghütte in Nähe der L 258 Richtung Anhausen, an der Kreuzung der Neuwieder Rundwanderwege NR4 und NR5 im Wäldchen beim Stausee Oberbieber und am Aussichtspunkt Lindenbäumchen oberhalb der Blindenschule in Feldkirchen.

Außerdem haben Stadtmarketing und Naturpark insgesamt zehn auf kleinen Informationstafeln befestigte „Hinguckerrohre“ aus Edelstahl aufgestellt, die auf ein festes Ziel ausgerichtet sind. Leider sind einige dieser insgesamt 4.100 Euro teuren Rohre, für die der Naturpark ebenfalls eine 80prozentige Förderung übernommen hat, bereits Opfer von Vandalismus geworden. Diese Hingucker stehen in Hüllenberg, am Weißen Hüttchen zwischen Gebranntehof und Ochsenalm und am Lindenbäumchen und weisen in der Regel auf markante Bauwerke hin.