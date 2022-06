Veröffentlicht am 14. Juni 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Vorleseaktionen in VHS und StadtBibliothek – Vorlesen verbindet unterschiedliche Generationen

Vorlesen fördert Fantasie, Kreativität und hat auch Auswirkungen auf die Bildungschancen der Personen, denen vorgelesen wird. Daher ist das Vorlesen wichtig, um gut lesen lernen zu können. Mit einer Vorleseaktion macht der Arbeitskreis Grundbildung Neuwied darauf aufmerksam, dass auch viele Erwachsene nicht richtig lesen und schreiben können. Vom 20. bis 22. Juni sind jeden Tag verschiedene Vorleseaktionen in Volkshochschulen, Schulen, Kitas, Bibliotheken und Mehrgenerationenhäusern geplant.

Gelesen wird nicht nur auf Deutsch, sondern auch in weiteren Sprachen wie zum Beispiel auf Spanisch und Ukrainisch. Die Aktion soll zudem aktivierend wirken. So werden Postkarten mit Vorlese-Gutscheinen verteilt, damit jeder als Vorleser „Vorlesezeit“ an Familienmitglieder und Freunde verschenken kann. Die kostenlosen Postkarten liegen im Foyer der Neuwieder VHS aus. Für die Aktion werden über das „GrubiNetz – Kompetenznetzwerk Grundbildung und Alphabetisierung Rheinland-Pfalz“ Mittel des Europäischen Sozialfonds und des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung Rheinland-Pfalz verwendet. Unterstützt wird sie zudem vom Amiguitos-Verlag und vom Autor, Erzieher und Geschichtenerzähler José Paniagua.

In der VHS an der Heddesdorfer Straße 30-33 gibt es am Montag, 20. Juni, 15.30 Uhr, eine spanisch-deutsche Online-Vorleseaktion. Karolina Paus, VHS-Fachbereichsleiterin für Grundbildung und Fremdsprachen, liest aus „El Colibrí que perdió su pico – der Kolibri, der seinen Schnabel verlor!“ vor. Die Geschichte ist besonders geeignet für Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Anmeldung unter Angabe der E-Mail-Adresse und Telefonnummer unter www.vhs-neuwied.de, oder per Mail an anmeldung@vhs-neuwied.de, oder per Telefon 02631 802 5510. Bitte die Kursnummer 22-1-76016 angeben.

Volker Trümper und Anna Lenz, das Leitungsteam der Stadtbibliothek Neuwied, sind am Dienstag, 21. Juni, ab 9 Uhr an der Reihe. Sie haben Kinder der städtischen Kindertagestätte „Wunderland“ aus Irlich zu Gast und lesen ihnen das Kapitel „Ausflug mit Abraxas“ aus „Die kleine Hexe“ von Otfried Preußler vor.

Bürgermeister Peter Jung kommt ebenfalls am Dienstag, 21. Juni, in die StadtBibliothek. Er begrüßt um 12.30 Uhr Mädchen und Jungen aus der städtischen Kita „Kinderschiff“ und trägt ihren das Kapitel „Tohuwabohu auf Burg Eulenstein“ aus „Das kleine Gespenst“ von Otfried Preußler vor.

Alle Vorlese-Termine für den Kreis Neuwied findet man unter anderem auf der Homepage der Volkshochschule der Stadt Neuwied. www.vhs-neuwied.de. Weitere Informationen zum Vorleseprojekt gibt es unter www.grubinetz.de.