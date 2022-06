Veröffentlicht am 13. Juni 2022 von wwa

ROMMERSDORF – Maybebop servieren das Beste aus 20 Jahren Bandhistorie

Vier Typen. Vier Mikrofone. Keine Instrumente. Nur Stimmen. Deutsche Texte. Bestes Entertainment. Höchste Auszeichnungen. Maybebop. Die doppelbödigen Songs des hoch dekorierten Vokalvierers gehen ins Ohr, beziehen Position und treffen den Nerv der Zeit. Stilistisch sucht das A-cappella-Quartett ständig neue Herausforderungen und feiert in jeder Konzertminute den Moment. Mit „Best off“ präsentiert Maybebop am Dienstag, 5. Juli, 20.15 Uhr, bei den Rommersdorf Festspielen in der Abteikirche ihr erstes Jubiläumsprogramm nach 20 Jahren Bühnenerfahrung, garniert mit fettem Sound, kunstvollem Lichtdesign und pfiffiger Videoshow.

Tickets gibt es unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Tel. 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.rommersdorf-festspiele.de