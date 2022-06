Veröffentlicht am 9. Juni 2022 von wwa

RHEINBREITBACH – Geldbörse aus Bauchtasche entwendet

Innerhalb weniger Minuten entwendeten unbekannte Täter eine Geldbörse aus einer Bauchtasche einer 74jährigen Kundin im Lidl-Markt. Die Tat ereignete sich am Dienstag, 07. Juni 2022, um die Mittagszeit. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei