Veröffentlicht am 9. Juni 2022 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall in der Friedrichstraße im Stadtgebiet Betzdorf

Dienstagmittag, 07. Juni 2022, gegen 14:00 Uhr befuhr eine 48jährige Pkw-Fahrerin die Friedrichstraße im Stadtgebiet Betzdorf aus Richtung Alsdorf kommend, um an der Einmündung Steinerother Straße nach links abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt war die Lichtzeichenanlage an diesem Kreuzungsbereich außer Betrieb, so dass die Verkehrszeichen Geltung hatten. Die Fahrerin bog nach links ab, missachtete jedoch den 58jährigen Fahrer im Gegenverkehr, der geradeaus Richtung Alsdorf fuhr. Es kam zur Kollision beider Pkw, wobei die Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Beide Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Infolge der Verkehrsstörung kam es zu Rückstaubildungen während der Unfallaufnahme. Quelle: Polizei