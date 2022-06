Veröffentlicht am 8. Juni 2022 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall mit einem Kleinkraftrad In Wissen an der Kreuzung Holschbacher Straße/ Stadionstraße

In Wissen an der Kreuzung Holschbacher Straße/ Stadionstraße musste am Dienstagnachmittag, 07. Juni 2022, um 17:00 Uhr die Fahrerin eines Suzuki Swift anhalten, da sie wegen Gegenverkehrs nicht links abbiegen konnte. Ein aus Richtung der Schulen kommender Fahrer eines Kleinkraftrades fuhr mangels ausreichenden Sicherheitsabstandes auf den Pkw auf, wobei Sachschaden entstand. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Quelle: Polizei