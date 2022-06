Veröffentlicht am 8. Juni 2022 von wwa

WISSEN – Motorradunfall auf der K 69 bei Birken-Honigsessen

Dienstagnachmittag, 07. Juni 2022, um 15:20 Uhr ereignete sich auf der K 69 bei Birken-Honigsessen ein Verkehrsunfall. Eine 17jährige Kradfahrerin fuhr von Birken-Honigsessen in Richtung Mühlenthal. Auf abschüssiger Straße bremste sie in einer scharfen Rechtskurve auf nasser Fahrbahn zu stark ab, stürzte und rutschte über die Fahrbahn. Glücklicherweise konnte ein entgegenkommender Pkw rechtzeitig anhalten, ohne mit der gestürzten Fahrerin oder ihrem Leichtkraftrad zu kollidieren. Die Kradfahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vom DRK Wissen in ein Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei