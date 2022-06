Veröffentlicht am 8. Juni 2022 von wwa

LINZ (Rhein) – Mofa Diebstahl in der Asbacher Straße in Linz

Montagmittag, 06. Juni 2022, bemerkte der Eigentümer eines Mofas, dass dieses entwendet wurde. Das Fahrzeug stand unverschlossen an dem Wohnort des Geschädigten in der Asbacher Straße. Hinweise an die Polizeiinspektion Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei