KOBLENZ – Überfall auf Fahrer eines Geländewagens in Koblenz-Arenberg

Dienstagmorgen, 07. Juni 2022, gegen 06.10 Uhr, wurde der Fahrer eines silberfarbenen Geländewagens im Wald bei Arenberg überfallen. Der Mann befuhr den Waldweg regelmäßig und sah sich am Dienstag aufgrund eines über dem Weg liegenden Astes zum Aussteigen gezwungen. Nach dem Aussteigen wurde er von einem maskierten Mann überfallen, geschlagen und beraubt. Der Täter sperrte das Opfer in den Laderaum des eigenen Fahrzeuges und fuhr mit ihm in dem Bereich herum. Gegen 07.40 Uhr stellte der Täter das Fahrzeug auf dem Parkplatz gegenüber dem Kloster, im Bereich der Immendorfer Straße, ab. Zeugen fiel der verletzte Mann auf und riefen die Polizei. Die Fahndung mit starken Polizeikräften und dem Polizeihubschrauber verlief ohne Erfolg.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Koblenz zu melden. Quelle: Polizei