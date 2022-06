Veröffentlicht am 7. Juni 2022 von wwa

HEILIGENROTH – Auffahrunfall auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Köln – sieben Personen verletzt

Montagnachmittag, 06. Juni 2022, gegen 15:35 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen schweren Verkehrsunfall auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Köln. Etwa einen Kilometer hinter der Anschlussstelle Neustadt/Wied sei ein PKW auf ein Stauende aufgefahren. Es seien mehrere Fahrzeuge beteiligt und mehrere Personen verletzt. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 32jährige PKW-Fahrer aus Nordrhein-Westfalen auf dem linken Fahrtstreifen das Stauende übersehen hatte und insgesamt vier Fahrzeuge am Unfallgeschehen beteiligt waren. Durch den Aufprall wurden die Fahrzeuge auf dem linken und mittleren Fahrstreifen ineinander geschoben. Insgesamt wurden sieben Insassen aus drei Fahrzeugen verletzt und nach ihrer notärztlichen Erstversorgung in Krankenhäuser gebracht. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf circa 55.000 Euro. Die BAB 3 war in Fahrtrichtung Köln für die Dauer circa 45 Minuten gesperrt. Die Staulänge betrug zeitweise bis zu sieben Kilometer. Quelle: Polizei