Veröffentlicht am 7. Juni 2022 von wwa

MUDERSBACH – Verkehrsunfallflucht im Mudersbacher Ortsteil Niederschelderhütte, in der Adolfstraße

Ein 34jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Sonntagabend, 05. Juni 2022, gegen 19.45 Uhr, die Adolfstraße in Richtung Gosenbach und beschleunigte autoposend seinen BMW so unkontrolliert, dass das Fahrzeug ins Schlingern kam, über einen Bordstein fuhr und an einer Laterne zum Stehen kam. Anschließend lies der 34jährige spontan das Fahrzeug abschleppen und entfernte sich so unerlaubt von der Unfallstelle.

Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte allerdings das Kennzeichen abgelesen werden, so dass die Polizei ihre Ermittlungen aufnehmen konnte. Das Fahrzeug wurde aufgefunden, bei der Durchsuchung dann noch Drogen sichergestellt. Nun muss der Fahrer mit mehreren Anzeigen rechnen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von insgesamt 5.800 Euro. Quelle: Polizei