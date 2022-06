Veröffentlicht am 7. Juni 2022 von wwa

WALLMENROTH – Trunkenheitsfahrt einer 61jährigen Frau in Wallmenroth, im Schladeweg

Die Polizei Betzdorf wurde am Samstagnachmittag, 05.Juni 2022, gegen 16.10 Uhr, auf eine 61jährige Pkw-Fahrerin aufmerksam gemacht, die bereits unter Alkoholeinfluss stehend weitere alkoholische Getränke kaufte, in ihr Fahrzeug einstieg und davonfuhr. Das Fahrzeug konnte kurz darauf im Schladeweg in Wallmenroth festgestellt werden, woraufhin die 61jährige bei Erkennen der Polizei über einen Waldweg Richtung Katzwinkel mit erheblicher Geschwindigkeit flüchtete. Am Ende des Waldweges bog sie, bedingt durch die Vollsperrung der K 106, in Richtung Wallmenroth ein und raste Richtung Ortsmitte zurück; sie fuhr dann wieder den Schladeweg hoch. Dort konnte das Fahrzeug letztlich angehalten und kontrolliert werden. Die 61jährige stand merklich unter Alkohol und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt. Bei der Trunkenheitsfahrt kam es zusätzlich zu einer Straßenverkehrsgefährdung! Hierzu sucht die Polizei Betzdorf Zeugen und Geschädigte der Fahrt und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden. Quelle: Polizei