Veröffentlicht am 7. Juni 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – BERLIN – Bewerbungen zum Deutschen Kita-Preis 2023 – Erwin Rüddel: Preis würdigt Kitas und Lokale Bündnisse für frühe Bildung

„Dass und wie sehr unser Land, und dabei habe ich insbesondere meinen Wahlkreis im Blick, auf eine gut funktionierende Kindertagesbetreuung angewiesen ist, zeigt sich immer wieder. Deshalb gilt es einmal mehr die vielfältigen Akteure vor Ort angemessen zu würdigen. Denn auch in den Kitas des Landkreises Altenkirchen wird oft zusätzlich ganz hervorragende Arbeit geleistet“, erklärt der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel mit dem Hinweis auf den Deutschen Kita-Preis 2023.

Mit diesem Preis der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung soll auch im kommenden Jahr 2023 wieder beispielhaftes Engagement für die wichtige gute frühe Bildung von Kitas und lokalen Bedürfnissen ausgezeichnet werden. Die Auszeichnung wird dann zum sechsten Mal vergeben. „Gerade auch Kitas aus dem AK-Land möchte ich ermutigen, beim Deutschen Kita-Preis 2023 mitzumachen. Schließlich würdigt die Auszeichnung die wertvolle und exzellente Arbeit in sowie für Kitas und macht besonders gute Qualität in der frühen Bildung sichtbar“, konstatiert der christdemokratische Parlamentarier.

Der Deutsche Kita-Preis ist mit insgesamt 130.000 Euro dotiert. Fünf Einrichtungen und fünf Initiativen dürfen sich über eine Auszeichnung freuen: In den beiden Kategorien „Kita des Jahres“ und „Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres“ warten Preisgelder von jeweils 25.000 oder 10.000 Euro auf die zehn Preisträger.

Preisverdächtig sind alle Kitas und lokalen Bündnisse, die Kinder in den Mittelpunkt ihrer pädagogischen Arbeit stellen, Fachkräfte, Eltern und Nachbarschaft einbinden sowie aus ihren Erfahrungen lernen. Bei der Auswahl werden nicht nur gute Ergebnisse in den Blick genommen – auch gute Prozesse und die Gegebenheiten vor Ort werden berücksichtigt. „Denn Qualität in der frühen Bildung hat viele Gesichter“, ergänzt Rüddel.

Die Bewerbungsphase um den Deutschen Kita-Preis 2023 läuft noch bis zum 15. Juli 2022. „Ich möchte alle Kitas und Bedürfnisse für frühe Bildung im Landkreis Altenkirchen aufrufen, sich um den Deutschen Kita-Preis 2023 zu bewerben. Bei vielzähligen Begegnungen und Gesprächen habe ich wiederholt erfahren, welch großartige Arbeit hier auch im Landkreis Altenkirchen geleistet wird. Und genau das hat einmal mehr Auszeichnung und Würdigung verdient“, bekräftigt Erwin Rüddel. Weitere Informationen unter: www.deutscher-kita-preis.de