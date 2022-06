Veröffentlicht am 6. Juni 2022 von wwa

RHEINBÖLLEN – Verkehrsunfallflucht in der Straße „Auf der Bell 16“ in Rheinböllen

In der Nacht von Samstag auf Pfingstsonntag, 04 auf 05. Juni 2022, zwischen 00:00 und 00:20 Uhr kam es in der Straße „Auf der Bell 16“, in Rheinböllen zu einem folgeschweren Verkehrsunfall für den nicht verantwortlichen Fahrzeughalter eines geparkten PKWs. Ein unbekannter Fahrzeugführer rammte den am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW und entfernte sich dann von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Verursacher nachzukommen und die Polizei zu verständigen. Der entstandene Sachschaden an dem geparkten PKW beläuft sich auf circa 30.000 Euro. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Simmern unter der Tel. 06761/9210. Quelle: Polizei