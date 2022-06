Veröffentlicht am 5. Juni 2022 von wwa

LEUZBACH – Leuzbacher Schützenfestsonntag ohne Festzug und Parade

Bis in den Sonntagvormittag hatten die Leuzbacher Schützen noch gehofft das die Wetterfrösche mit ihrer Wettervorhersage falsch lagen. Doch die Wolkendecke wollte nicht aufreißen und der Regen nicht aufhören. So wurde kurzerhand der Festzug mit Parade in der Schützenstraße abgesagt und die befreundeten Schützenvereine gleich ins Festzelt beordert. Schützenmeister Guido Böing begrüßte die Festgäste, unter ihnen auch Bürgermeister Fred Jüngerich, den Vorsitzenden des Schützenbezirks 13, Altenkirchen-Oberwesterwald Karl Heinz Pitton und seinen Stellvertreter Dirk Euteneuer, sowie die Fußballmannschaft des Rathauses der Partnerstadt Altenkirchens Tarbes, aus Anlass des 50jährigen Bestehens der Partnerschaft sowie die Schützenvereine der Region, Schützengesellschaft Altenkirchen, KKSV Döttesfeld, SV „Im Grunde“ Marenbach, SV Maulsbach, SV „Adler“ Michelbach, KKSV Orfgen und der Musikverein Brunken, den Ehren Spielmannszug der Feuerwehr Brandscheid und natürlich in erster Linie den amtierenden Leuzbacher Schützenkönig und seine Frau, Frank I. und Rosi Euteneuer.

Nach einer kurzen Pause hieß es für die befreundeten Majestäten und Vorstände Aufstellung auf der Tanzfläche zur Begrüßung der Fahnenabteilungen und der Leuzbacher Majestät. Nach Einzug der Fahnengruppen und Begrüßung durch Schützenkönig Frank I. ging man zum gemütlichen Teil über. Fotos: Renate Wachow