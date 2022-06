Veröffentlicht am 5. Juni 2022 von wwa

KIRCHEN – Sachbeschädigung an Pkw in Kirchen, in der Marienstraße

Durch unbekannte Täter wurde zwischen Freitag und Sonnabend, 03 und 04. Juni 2022, zwischen 17.00 und 10.30 Uhr der vor einem Zweifamilienhaus abgestellte Pkw eines 51jährigen Mannes beschädigt, in dem mit einer klebrigen Substanz, ähnlich wie Silikon, die Scheiben zugeschmiert wurden. Es entstand Sachschaden. Die Polizei Betzdorf sucht Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden. Quelle: Polizei