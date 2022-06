Veröffentlicht am 5. Juni 2022 von wwa

BETZDORF – Respektlosigkeit gegenüber Polizeibeamten! – Beleidigung aus dem fahrenden Pkw heraus

Während einer Verkehrskontrolle am Samstagmorgen, 04. Juni 2022, gegen 02.40 Uhr, in der Friedrichstraße, fuhr ein unbeteiligter Pkw an den Beamten vorbei und ein Insasse des Fahrzeuges schrie vom Rücksitz „Ihr kleinen Hurensöhne“. Eine Streifenwagenbesatzung nahm die Verfolgung auf und konnte den Pkw einer Kontrolle unterziehen. Der Beleidiger, ein 21jähriger bei der Polizei bestens bekannter Straftäter, bekommt jetzt eine weitere Strafanzeige. Ob das allerdings etwas nützt, so die Polizei, ist fraglich. Jedenfalls wird die steigende Respektlosigkeit gegenüber Polizeibeamten immer deutlicher. Quelle: Polizei