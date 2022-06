Veröffentlicht am 5. Juni 2022 von wwa

WISSEN – Sachbeschädigung durch Graffiti, in Wissen, in der Bahnhofstraße

Durch eine aufmerksame Bürgerin wurde am Samstagabend, 04. Juni 2022, gegen 19.54 Uhr der Polizei mitgeteilt, dass am Fahrstuhleingang des Bahnhofes in Wissen gerade eine junge Frau mit Farbe sprüht. Eine Streifenwagenbesatzung stellt kurze Zeit später frische Farbe und auch eine Person in unmittelbarer Umgebung fest, auf die die Beschreibung der Sprüherin passen könnte. Es passte auch: Die 22jährige war zusammen mit einem 37jährigen Bekannten unterwegs und bemalten die Örtlichkeit mit Hakenkreuzen und dem Spruch „Bullen sind scheiße“. Beide sind seit Jahren polizeilich bekannt und müssen nun mit weiteren Strafanzeigen rechnen. Die 22jährige beleidigte mittlerweile schon persönlich verschiedene Polizeibeamtinnen, wie aus anderen Strafverfahren bekannt ist. Quelle: Polizei