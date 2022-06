Veröffentlicht am 5. Juni 2022 von wwa

ALDORF – Verkehrsunfall in Alsdorf, in der Hauptstraße

Eine 53jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Sonntagmorgen, 05. Juni 2022, gegen 05.25 Uhr die Hauptstraße aus Richtung Betzdorf kommend in Fahrtrichtung Grünebach, als sie in Folge Unachtsamkeit auf einem geraden Fahrbahnstück über eine Verkehrsinsel fuhr. Dabei entstand Sachschaden am Pkw und an einem Verkehrszeichen in Höhe von insgesamt 4.000 Euro. Quelle: Polizei