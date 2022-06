Veröffentlicht am 4. Juni 2022 von wwa

WISSEN – Diebstahl von Werkzeug auf der Baustelle in der Rathausstraße in Wissen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 01 auf 02. Juni 2022, ereignete sich im Bereich der Baustelle in der Rathausstraße in Wissen ein Diebstahl von Werkzeug. Noch unbekannte Täter stahlen einen elektrischen Bohrhammer, eine 50 Meter Kabeltrommel sowie ein Stromaggregat. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei