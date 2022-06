Veröffentlicht am 4. Juni 2022 von wwa

KOBLENZ – Diebes-Pärchen gestellt

Mittwoch, 01. Juni 2022, zeigte die Mitarbeiterin eines Hotels in Koblenz Ehrenbreitstein den Diebstahl von zwei Fahrrädern aus einem Lagerraum an. Aufgrund unzureichender Spuren konnte der Sachverhalt zunächst nicht sofort aufgeklärt werden.

Am Donnerstag, 02. Juni 2022, meldete sich einer der Geschädigten bei der Polizei und gab an, sein Rad sowie den Dieb soeben gesichtet zu haben. Die eingesetzten Kräfte konnten die Personen an genannter Örtlichkeit antreffen und aufgrund der gesicherten Videoaufzeichnung zweifelsfrei identifizieren. Das Diebes-Paar, eine 25jährige Koblenzerin und ein 18jähriger Koblenzer, waren ebenfalls Gäste des Hotels. Im Rahmen der Ermittlungen wurde sodann das von ihnen bewohnte Hotelzimmer durchsucht. Dabei fanden die Beamten auch Betäubungsmittel, die auf einen Handel schließen ließen. Quelle: Polizei