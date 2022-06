Veröffentlicht am 4. Juni 2022 von wwa

HÖCHSTENBACH – Erneut evangelische Kirche mit Graffiti besprüht

Im Zeitraum zwischen Freitag und Montag, 20 bis 23. Mai 2022 wurden erneut Graffitis an der evangelischen Kirche St. Georg im Kirchweg in Höchstenbach angebracht. Bereits Mitte Dezember 2021 und Anfang Januar 2022 wurden ähnliche / gleiche Symbole mit hellblauer Farbe aufgesprüht. Diesmal wurde schwarze Farbe verwendet. Neben den Symbolen wurden auch die Buchstaben „A“ und „N“ aufgesprüht. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei